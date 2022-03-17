Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman'a geldi - Haberler

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Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman'a geldi

Bisiklet ile ülkeleri gezen Fransız çift, Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerleri gezmek için geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Bisiklet ile ülkeleri gezen Fransız çift, Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerleri gezmek için geldi.

Antoine Jouvenel ve Camille Pags, bisiklet ile ülke turuna çıktı. Fransa'dan yola çıkan çift Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran'dan sonra Türkiye'ye geldi. İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı ziyaret etti. Adıyaman'da Nemrut Dağı ve Perre Anti Kent'i ziyaret eden çift daha sonra Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu'nu ziyaret etti.

Adıyaman'da konaklayan çiftin Hatay ve İzmir ziyaretlerinin ardından Fransa'ya döneceği öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti, Adıyaman, Bisiklet, Fransa, Yerel, Haberler

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