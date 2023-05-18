Bisiklet hayali, Vali Yılmaz'a yazdığı mektupla gerçek oldu

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mektup yazarak kendisinden bisiklet rica eden 14 yaşındaki Abdülhamit Orman'ı evinde ziyaret ederek, hayalini gerçekleştirdi.

14 yaşındaki Abdülhamit Orman, Vali Erdinç Yılmaz'a mektup yazarak bisiklet istedi. Mektubu alan Vali Yılmaz, Abdülhamit'i evinde ziyaret edip hayalini gerçekleştirerek bisiklet hediye etti. Vali Yılmaz'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden bisiklet hediyesi için de teşekkür etti. Orman ailesinin evine konuk olup sohbet eden Vali Yılmaz ise devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler de verdi.