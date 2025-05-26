Birleşmiş Milletler Gazze'deki Tarım Alanlarının Yüzde 5'in Altına Gerilediğini Açıkladı

Birleşmiş Milletler Gazze'deki Tarım Alanlarının Yüzde 5'in Altına Gerilediğini Açıkladı
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Birleşmiş Milletler, Gazze'deki tarıma elverişli toprakların oranının yüzde 5 seviyesinin altına düştüğünü bildirdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor ve tarım faaliyetleri durma noktasına geldi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de tarım faaliyetlerinin sürdürülebileceği toprak bütünlüğüne ilişkin yayınladığı bir raporda tarıma elverişli toprakların yüzde 5 seviyesinin altına gerilediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze saldırıları aralıksız devam ederken Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler açlıkla mücadele ediyor. Filistin halkının günlük hayatının durduğu Gazze'de tarım da İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle yapılamıyor. Birleşmiş Milletler yayınladığı son raporla, Gazze'deki son durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de tarım faaliyetlerinin sürdürülebileceği toprak bütünlüğüne ilişkin yayınladığı bir raporda tarıma elverişli toprakların yüzde 5 seviyesinin altına gerilediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Beth Bechdol, "Bu seviyede bir yıkım sadece Gazze'nin altyapısını yok etmekle kalmıyor, bölgenin bütün tarımsal faaliyetlerinin ve can damarının çöküşüne sebep oluyor" dedi.

Gazze'de yalnızca toprakların yüzde 4.6'sının tarım için elverişli olduğu belirtilen raporda bu alanın ise 688 hektara denk geldiği kaydedilirken, Gazze'nin tarım alanlarının yüzde 80'den fazlasının savaşta hasar gördüğü olduğunu işaret edildi. BM'nin açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de yasak getirdiği ve tahliye ettiği bölgelere ilişkin bir değerlendirme sonucu toprakların toplamda yüzde 77.8'i erişim sağlanamıyor.

BM raporlarında yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle yapılan bir değerlendirme sonucu Gazze'deki seraların dörtte üçünün, su kuyularınınsa yüzde 80'inin savaşta zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Özellikle Refah şehrinin güneyi ve tarlaların ulaşılamaz olduğu kuzey bölgesinde durumun kritik olduğu ifade edildi.

Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlarda Gazze'de 2.1 milyon kişinin açlıktan etkileneceği ifade edilmişti. IPC tarafından yapılan açıklamada 500 bin kadar Filistinlinin İsrail'in 11 haftalık ablukasının ardından gıda ithalatına da kısıtlamalar getirmesi sebebiyle açlıktan yaşamlarını yitirmekle karşı karşıya olduğu aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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