Birleşik Krallık'ta Evsizlik Krizi: 2024'te Bin 611 Evsiz Hayatını Kaybetti

Birleşik Krallık'ta 2024 yılında bin 611 evsiz yaşamını yitirdi. Evsiz kalarak ölenlerin sayısı rekor seviyeye çıktı. En çok ölüm bin 142 ile İngiltere'de kayda geçti.

Birleşik Krallık'taki evsizlik krizi giderek büyüyor. Evsizlik Müzesi tarafından derlenen verilere göre ülke genelinde geçtiğimiz yıl bin 611 evsiz hayatını kaybetti. Evsiz ölümleri 2023'e oranla yüzde 9 artış gösterdi. Ölümlerin büyük çoğunluğunun ise intihar veya uyuşturucuyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Ölümlerin üçte ikisinin geçici konaklama yerlerinde yaşayan kişilerden oluştuğu kaydedildi.

En çok ölüm bin 142 ile İngiltere'de

Verilere göre Birleşik Krallık'taki en çok ölüm İngiltere'de yaşandı. Ülkedeki evsiz ölümlerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak bin bin 142'ye yükseldi. İngiltere'de en yüksek ölüm sayısı ise başkent Londra'da kayda geçti. Ancak evsiz ölümlerindeki en büyük artış Nottingham şehrinde yaşandı. Şehirdeki evsiz ölümlerinin sayısı iki kat artarak 22'ye yükseldi. Exeter şehrindeki evsiz ölümleri ise 8'den 21'e çıkarak iki kattan fazla artış gösterdi.

Kuzey İrlanda'da ölümler ise 2024'te evsiz ölümleri, üçte birden fazla artarak 211'e çıktı. Galler'de 90, İskoçya'da 168 evsiz hayatını kaybetti.

Evsizlik Bakanı Alison McGovern, rakamları "yürek parçalayıcı" olduğunu belirterek hükümetin evsizliğin temel nedenlerini ele almak için çabalarını hızlandırdığını dile getirdi. - LONDRA