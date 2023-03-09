Birkaç saatte olsa depremzede çocuklara depremi unutturdular

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de vatandaşlar tek yürek olurken, AK Parti Edremit ilçe teşkilatı düzenlediği organizasyonlarla depremzede çocukların yüzlerini güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de vatandaşlar tek yürek olurken, AK Parti Edremit ilçe teşkilatı düzenlediği organizasyonlarla depremzede çocukların yüzlerini güldürdü.

Edremit'e gelerek otellere yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına psikolojik destek sağlamak ve onların yüzlerini güldürebilmek için AK Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından depremzedelerin kaldıkları otelde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. Profesyonel animatörler eşliğinde yapılan etkinlikte, halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı gibi aktiviteler yapıldı. Depremzede çocukların yanı sıra yakınları da oyunlara eşlik etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Mutlu "Edremit ilçemizde 4 bin 500 kadar çok kıymetli misafirimiz var. Kadın kolları başkanlığımız, gençlik kolları başkanlığımız ve ilçe başkanlığımızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle alakalı bir etkinlik düzenlemek istedik. Buna çok kıymetli çocuk misafirlerimiz de içinde. Onların en azından üzüntülerini bir nebze hafifletebilmek için yüzlerini güldürebilmek için, çocuklarımıza ve gelen misafir kadınlarımıza yönelik bir etkinliğimiz oldu.

Edremit AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Gönüldok "İlçemizde depremzedelerimiz var. Biz onlar için ne yapabiliriz düşüncesindeydik en güzeli çocuklarımıza dokunmak olduğunu düşündüm 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için. Misafir olarak evde kalanlar ve otelde kalanlarımız var. Bugün burada, dün başka otellerde hep yaralarını sarmak için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Ne mutlu bize küçücük bir çocuğumuzun yüzünde küçük bir gülümseme olursak" dedi.

Etkinliklere katılan depremzede Güneş Ramazan "Hatay'dan geliyorum. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Çok eğlendik. Çağla'da zaten etkinlikler devam ediyor. Yani güzel bir gün oldu benim için. Acımızı biraz da olsa dindirdi. Çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinliklere katılan depremzede kadınlar ise bir an olsun etkinlik boyunca hiç depremi düşünmeden güzel saatler geçirdiklerini ifade ederek Edremit AK Parti İlçe Teşkilatı'na teşekkür ettiler. - BALIKESİR

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