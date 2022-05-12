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Birinciler ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Birinciler ödüllendirildi

Sivas'ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda il birincisi olan din görevlileri İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından ödüllendirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda il birincisi olan din görevlileri İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından ödüllendirildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen programda yarışmacıları tebrik eden Müftü Pehlivan, "Yarışmaya katılan tüm din görevlileri bizim gönlümüzde birincidir. Bölge finalinde yarışacak din görevlilerimize başarılar diliyorum" dedi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen din görevlileri arasında yapılan yarışmalar neticesinde, hafızlık yarışmasında Lokman Karakan; Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ise Adnan Demirel birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girerek il birincisi seçilen din görevlileri Niğde ve Nevşehir illerinde yapılacak bölge finalinde yarışacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas, Müftü, Ekim, Yerel, Haberler

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