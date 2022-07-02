Birinci oldu finallerde Bursa'ya temsil edecek Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Merkez Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Kübra İkiz, 'Kadınlar Bölge Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Merkez Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Kübra İkiz, 'Kadınlar Bölge Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Balıkesir'de düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Marmara bölgesinden 8 ilden kadın hafızların katılımıyla gerçekleştirildi. Merkez Kız Kur'an Kursu'nda 3 yıldır görev yapan Kübra İkiz, Bursa birincisi olarak katılmaya hak kazandığı Marmara Bölge Finali'nde de birincilik elde etti. Dereceye giren İkiz ödülünü, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya'nın elinden aldı. Kübra İkiz, 11 Eylül 2022 tarihinde Muğla'da yapılacak Türkiye finallerinde Bursa'yı temsil edecek. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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