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Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Biriktirdiği parasını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Aydın'ın Söke ilçesinde 6 yaşındaki Sümeyye Bozkurt kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Söke ilçe Müftülüğü'ne bağışladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 6 yaşındaki Sümeyye Bozkurt kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Söke ilçe Müftülüğü'ne bağışladı.

Söke İlçe Müftülüğü'nde görevli memur Halil Bozkurt'un kızı Sümeyye Bozkurt, Ramazan ayı dolayısıyla örnek bir duyarlılık gösterdi. 6 yaşındaki Sümeyye Bozkurt, kumbarasında biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Söke İlçe Müftülüğü'ne bağışladı. Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret ederek parayı teslim eden minik Sümeyye'nin bu davranışı duygulandırdı. Söke İlçe Müftüsü Doğru ise başta Sümeyye olmak olmak üzere minik kızı yetiştiren Bozkurt ailesine teşekkür ederek makbuz karşılığı parayı teslim aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bozkurt, Aydın, Söke, Yerel, Haberler

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