Birçok sürücü yaya geçidinde kurallara uymuyor

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bir kampanya başlatılmasına, sıkı denetimler yapılmasına rağmen Eskişehir'deki birçok yaya geçidinde kurallara uyulmadığı gözleniyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapılarak, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik İşareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirilmişti. Eskişehir gibi birçok il ve ilçede "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" boyunca "Farkındalık, Bilgilendirme, Algı Yönetimi ve Denetim" faaliyetleri sürdürülmüştü. Yapılan bilgilendirme ve uyarılara, denetim ve cezalara rağmen Eskişehir'deki birçok yaya geçidinde bazı sürücülerin yaya üstünlüğüne pek de dikkat etmediği gözlemleniyor. Yayaların yoğun olduğu, sürekli iniş ve binişlerin yaşandığı otobüs ve tramvay durakları yakınındaki yollara sarı veya beyaz renklerle 'Önce Yaya' yazılarına bazı sürücülerin pek de dikkat etmediği gözlemleniyor. Yayaya yol vermemenin cezası 2023 yılı için bin 910 TL olarak düzenlenmişti. - ESKİŞEHİR