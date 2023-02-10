Bir tık tık sesi, 107 saat sonra enkazdan çıkarttı Depremin 5. gününde kurtarma çalışmalarında 107.saatin ardından Hatay İskenderun'da polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve Raziye Kılınç'ı kurtaran Antalya İHH Arama-Kurtarma şefi Ali Uygur bir tık tık sesi ile bulduklarını belirtti.

Bir tık tık sesi, 107 saat sonra enkazdan çıkarttı

HATAY - Depremin 5. gününde kurtarma çalışmalarında 107.saatin ardından Hatay İskenderun'da polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve Raziye Kılınç'ı kurtaran Antalya İHH Arama-Kurtarma şefi Ali Uygur bir tık tık sesi ile bulduklarını belirtti.

İskenderun'da depremde birlikte Arzum apartmanın yıkılmasıyla altında kalan polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve Raziye Kılınç 107.saatin sonunda enkazın altından kurtarıldı. Antalya İHH Arama Kurtarma ekip şefi Ali Uygur, o anları İhlas Haber Ajansına anlattı.

Uygur," Antakya bölgesinde çalışıyordum. Dün 20 saatlik bir çalışma sonucu saat 4'de buraya Sakarya ekibi, Kocaeli ekibimiz çalışma yapıyorduk. Bir ses duyduklarını söylediler, destek talebinde bulundular. Bölgeye gelerek arkadaşlara destek olmaya başladık. Önce sesler çok derinden ve yavaş geliyordu. Daha sonra bir işaret şeklinde geliyordu. Duvara vuruyorlardı. Daha son çok derinden kendi seslerini duyduk. Ardından sesler daha netleşmeye başladı, aşağı doğru indikçe. 5'inci kattan birinci kata iniyorduk çünkü, o yüzden açtığımız küçük deliklerden onların seslerini duyduk. Işığımızı gördüler, biz onları, elini ayağını gördük, yüzünü gördük. O şekilde aramızda sohbetler başladı" dedi.

Uygur şöyle devam etti;" Bizlerden su isteyenler, börek çay isteyenler oldu. Sigara isteyenler oldu. Kılınç ailesi de bize tatlı sözleri verdi, börek sözleri verdi. İnşallah daha sonra gelir içeriz. Bizim o sohbetlerimiz kazazedenin bilincini kontrol etmek amaçlıda yapıyoruz sohbetleri. Sağlık durumları iyi, bu vesileyle bütün Türk halkının başı sağ olsun. Bütün ekiplerin emeğine yüreğine sağlık. Bu insanlar günde 20 saat çalışıyorlar, 3 saatlik uykuyla devam ediyor." Sözlerine yer verdi.

Uygur Kılınç ailesini bir tık tık sesinden bulduğunu ifade ederken, çök tutun kapan pozisyonunun önemine vurgu yaptı," Arama kurtarma çalışmalarında yaşam boşluğu dediğimiz alan var ya, çök tutun kapan diyoruz arkadaşlara bütün temel afet bilinci eğitimlerinde herkese çök tutun kapanı öğretiyoruz. Çök tutun kapan olmadığını zaman hedef küçültme yani enkazda ayağı kirişin altında kalabiliyor, eli kalabiliyor. Ama bu çok tutun kapanda hedef küçültme pozisyonun insanların hayatta kalmasını sağlayabiliyor. Bir yerlerinin kirişlerinin altında kalma riskini azaltıyor." Dedi.