Bir şehir tayini çıkan vali için üzüldü

KAYSERİ (İHA) - Afyonkarahisar'da Frig Vadisi başta olmak gerçekleştirdiği projeler ile adeta kentte turizmi şaha kaldıran Vali Gökmen Çiçek Kayseri'ye atandı.

2020 yılında göreve başladığı Afyonkarahisar'da, Türkiye'nin en değerli turizm merkezlerinden birisi olan Frig Vadisi'ndeki potansiyeli fark eden Vali Çiçek, ardından hayata geçirdiği projeler ile İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü adeta sil baştan yeniledi. Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan 3 bin yıllık tarihi Frig Vadisi'ni adeta Türkiye'nin göz bebeği haline getiren Vali Çiçek, bununla birlikte kentin Sultandağı gibi farklı ilçelerinde de Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin turizme kazandırılması için yoğun çaba gösterirken, bunda da başarılı oldu.

Vali Çiçek'in bir başka dikkat çekici ve Türkiye'nin gündemine oturan projesi ise Kadın Kültür Evleri projesi oldu. İlçelere kurduğu Kadın Kültür Evleri'nde bir çok kadın meslek sahibi olurken aynı zamanda kadınların atölyelerde ürettiği ürünlerde ekonomiye ciddi anlamda katma değer sağladı.

Son kararname ile Kayseri'ye atanan Vali Çiçek'in önümüzde günlerde kentte ayrılacağı öğrenilirken, Vali Çiçek'in yerine ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı atandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel