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Bir oğlu şehit edilen doktoru İsrail askerleri bilinmeze götürdü

Bir oğlu şehit edilen doktoru İsrail askerleri bilinmeze götürdü
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İsrail'in hain saldırılarında bir evladını kaybeden, diğer çocuğu da ağır yaralanan doktorun kendisi ise İsrail askerleri tarafından hastanesi yakılarak bilinmeze götürüldü.

İsrail'in hain saldırılarında bir evladını kaybeden, diğer çocuğu da ağır yaralanan doktorun kendisi ise İsrail askerleri tarafından hastanesi yakılarak bilinmeze götürüldü. Dr. Hussam Abu Safiya başka ülkelerden teklif gelmesine rağmen ülkesini terk etmedi ve Gazze'de yaralıların tedavileri ile mücadele ederken alıkonuldu. Kocaeli'de yaşayan Ramziya Abusseva, eniştesi Hussam'dan haber alamadıklarını söyleyerek bir an önce serbest bırakılması için seslendi.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşe verdiği hastanelerden biri olan Kamal Adwan Hastanesi'nin Müdürü Doktor Hussam Abu Safiya, İsrail askerleri tarafından gerekçe gösterilmeden tutuklandı. Daha önce birçok ülkeden teklif de alan doktor, ülkesini terk etmedi ve mesleğini ülkesinde devam ettirdi. 6 çocuk babası olan Dr. Hussam'ın daha önce İdris Abu Safiya ismindeki oğlu, İsrail askerleri tarafından vurulmuş ve kalbinin bir santim altına isabet eden kurşun onu ağır yaralamıştı. Diğer oğlu İbrahim Abu Safiya ise 25 Ekim günü hastane bölgesinde bulunduğu sırada atılan bombalardan birinin isabet etmesi sonucu şehit olmuştu. Bütün bu yaşananlara rağmen doktor yurt dışında gelen teklifleri elinin tersiyle itmiş ve Gazze'de kalmıştı. Dr. Hussam'ın bacağından da yaralı olduğu ve acil tıbbi desteğe de ihtiyacı olduğu biliniyor.

"28 Aralık tarihinden beri Dr. Hussam'dan haber alamıyoruz"

Kocaeli'de yaşayan ve eniştesi Hussam'ın serbest bırakılması için seslenen Ramziya Abusseva, "Ablamın eşi Dr. Hussam Abu Safiya için sizlere sesleniyorum. Eniştemiz için çok endişeliyiz. Son bir ay içerisinde İsrail hastanelere saldırıyor ve bombalıyordu. 28 Aralık 2024 tarihinde sağlık personellerinden İsrail askerlerinin eniştem Safiya'nın alındığını öğrendik. O günden sonra kendisinden haber alamadık" şeklinde konuştu.

"Doktor Hussam'ın bir oğlu şehit oldu, bir oğlu yaralandı, ona rağmen görevine devam etti"

Ailesinin çok zor günler geçirdiğini dile getiren Abusseva, bir yeğeninin yaralandığını, diğerinin ise şehit olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz yılın ekim ayında İsrail hastaneleri bombaladığında Hussam'ın oğlu olan yeğenim İbrahim şehit oldu. Ona rağmen Dr. Hussam insanlara yardım etmeye, onları korumaya devam etti, işini bırakmadı. Dr. Hussam'ın diğer oğlu İdris de yaralandı. Kalbinin bir santim uzağından kurşun geçti ve yaşadı. Orada yaşanan bütün olayların haberlerini ablamdan alıyorum. Ablam şu an Gazze'de" dedi.

'İsrail hapishanelerinde insanlık dışı şartlar var'

Sürekli ablasından bölgede yaşananlar hakkında bilgi aldığını söyleyen Abusseva, "Sde Teiman Hapishanesi'ndeki herkes insanlık dışı şartlarda yaşıyor. Hussam'ın Sde Teiman Hapishanesi'nde olma ihtimali üzerinde duruyoruz" diyerek belirtti. Dr. Hussam kendi hastalarını ve hastanesini korumaya çalıştı. Bütün dünyaya orada neler yaşandığını anlatmaya çalışıyordu, bu mu suç oldu? Hussam'ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz çünkü o bir doktor ve işini yapıyordu" diyerek sözlerine son verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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