'Bir Nefes Çiçek' Resim Sergisi Kartal Belediyesi'nde Açıldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün haziran ayı kültür sanat programı dahilinde hazırladığı 'Bir Nefes Çiçek' isimli resim sergisinin açılışı düzenledi.

Sanatçı ve aynı zamanda gazeteci Nemika Yeşim Akdoğan tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Kartal Belediyesi'nin fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sanatçıyı tebrik ederek kendisine çiçek takdiminde bulundu.

Toplamda 33 eserin yer aldığı doğa temalı sergide; sanatçı: "Çiçeği bir metafor olarak ele aldım. Çiçekler kimi resimde bir insanı kimi resimde ise toplumu sembolize ediyor" diyerek sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı'na ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.

Resimlerin büyük çoğunluğu sulu boya eserlerden oluşurken, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan küçük heykeller de serginin en dikkat çeken unsurlarını oluşturuyor.

Sergi 26 Haziran'a kadar Kartal Belediyesi ana hizmet binasının giriş katında bulunan fuaye alanında açık olacak.

ANKA / Yerel