Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yerel Haberler

Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı Elazığ'da iki gün önce kaybolduğu ihbarı üzerine tüm ilçenin seferber olduğu zihinsel engelli kadının misafirlikte olduğu ortaya çıktı.

Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki gün önce kaybolduğu ihbarı üzerine tüm ilçenin seferber olduğu zihinsel engelli kadının misafirlikte olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Hoşmat köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi olan ve zihinsel engeli bulunan Güzel Ç. iki gün önce, kimseye haber vermeden misafirliğe gitti. Bir türlü ulaşılamayan kadının ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile sağlık ekipleri zihinsel engeli olan Güzel Ç.'yi bulmak için seferber oldu. Güzel Ç.'nin TOKİ'de kalan bir tanıdığını ziyarete gittiği ve ailesine haber vermeyi unuttuğu ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ümit Özpolat da sağsalim bulunan kadın ve ailesini evinde ziyaret ederek durumu yakından takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Elazığ Aile Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title