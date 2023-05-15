Bir günde 172 iş kazası oluyor

Düzce Üniversitesi Gümüşova MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi İrem Horuz, üniversite personeline yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verdi.

Eğitimde İrem Horuz, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulayarak, iş kazalarını önlemek için çalışanların sağlığının ve konsantrasyonun yerinde olması gerektiğini vurguladı. Horuz, Türkiye'de her gün 172 iş kazası yaşandığını bu kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de iş göremez hale geldiğini ifade etti.

"Öncelikli hedef çalışanları korumak"

İş sağlığı ve güvenliğinin amacının çalışanları, üretimi ve işletmeyi korumak olduğunu söyleyen İrem Horuz, iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedefinin ise; çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak olduğunun altını çizdi. Çalışma mevzuatı gereği, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ilk kez müstakil bir kanunda ele alındığı bilgisini paylaşan İrem Horuz, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanların kanun dahiline alındığını söyledi.

İSG için işveren ve çalışanların sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen Horuz, İSG için işverenin; meslek risklerinin önlenmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi, gerekli araç ve gereçlerin temini, çalışanların işe uygunluğunun dikkate alınması, risk değerlendirmesi, değişen şartlara uygunluğun sağlanması, tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi, hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yönelik tedbir alma, organizasyon, bilgi ve eğitimin verilmesi gibi sorumluluklarının olduğunu vurguladı. Horuz çalışanların sorumluluklarını ise; ciddi ve hayati bir tehlike ile karşılaştığında amirlerine bilgi vermek, kendini ve arkadaşını tehlikeye düşürmemek, talimatlara uymak, araç ve gereçleri doğru ve amacına uygun kullanmak, eğitimlere katılmak şeklinde sıraladı.

"Kazaların sadece yüzde 2'si önlenemez"

Kaza sonucu meydana gelebilecek zararın büyüklüğünün kestirilemez olduğunu vurgulayan İrem Horuz, yapılan istatistiklere göre kazaların yüzde 50'sinin kolayca önlenebilir, yüzde 48'inin metotlu çalışmayla önlenebilir, yüzde 2'sinin ise önlenemez olduğunu söyledi. İş kazalarının oluşmasına neden olan etkenler temelinde iki etkenin öne çıktığını ifade eden Horuz, bunların; iş yerindeki güvensiz durumlar ve çalışanların yaptığı güvensiz davranışlar olduğunu dile getirdi. İş kazalarına; görmedim, düşünmedim, bilmiyorum ve acelem vardı şeklindeki 4 ana etkenin neden olduğunu katılımcılarla paylaşan Horuz, bu kazaların yüzde 88'nin tehlikeli hareket, yüzde 10'nunun tehlikeli durum ve yüzde 2'sinin ise; doğal afetler gibi sebebi bilinmeyen olaylardan meydana geldiğini ifade etti.

İşyeri temizliği ve düzeninin önemi hakkında da bilgi veren Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi İrem Horuz, iş yeri ve organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak için; toparlama, düzen, temizlik, standartlaşma ve disiplin kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı. - DÜZCE