Hepsiburada 'Bir Gülüş Yeter' projesini Engelliler Haftası'nda sürdürdü - Haberler

Hepsiburada, çocuklar için başlattığı 'Bir Gülüş Yeter' projesine Engelliler Haftası'nda da devam ederek, çocuklara bilişsel gelişimlerini destekleyici oyuncak ve kitaplar armağan etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nda 10 bin çocuğa ulaşarak binlerce oyuncak ve kitap hediye eden Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesini Engelliler Haftası'nda da sürdürdü.

OYUNCAKLAR VE KİTAPLAR ARMAĞAN EDİLDİ

Hepsiburada ve 'İhtiyaç Haritası' iş birliğiyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Türkiye genelinde belirlenen 48 görme, işitme ve zihinsel engelli okuluna çocukların engel durumlarına uygun olarak seçilmiş okul gereçleri, oyuncaklar ve kitaplar armağan edildi. 'Bir Gülüş Yeter' projesi dahilinde Hepsiburada, işitme engelli çocukları ritim yeteneklerini geliştiren müzik aletleri ve konuşma farkındalığı oluşturan artikülasyon terapi setleri gibi nitelikli ürünlerle buluştururken, görme engelli çocuklar için bilişsel gelişimlerini destekleyen kabartma yazı tabletleri, braille kalemler ve zilli futbol topları armağan etti. Zihinsel engelli çocuklar için ise onları oyuna teşvik eden ve becerilerini çalıştıran bilye takip dönence oyunları, eşleşme-kavram kartları ve ahşap bulmaca setleri hediye edildi.

Demirören Haber Ajansı / Yerel