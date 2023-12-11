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Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği Muş'taki Köy Çocuklarına Kışlık Giysi Dağıttı

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Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği, Muş'taki köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi dağıtarak yüreklerini ısıttı. Dernek üyeleri ve gönüllü gençler, çocuklarla bir araya gelerek pasta ikramında bulundu ve çeşitli oyunlar oynadı.

Muş'ta çocuklara kışlık bot ve mont dağıtıldı

MUŞ - Yurdun dört bir yanında faaliyet gösteren Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği, Muş'taki köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi dağıtarak yüreklerini ısıttı.

Ankara'da faaliyet gösteren Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği üyeleri Muş'a gelerek köy çocuklarına bot ve mont dağıtırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler ise çocuklar için farklı etkinlikler hazırlayarak güzel bir gün geçirmelerini sağladılar. Dernek üyeleri ve gönüllü gençler, Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde çocuklarla bir araya gelerek pasta ikramında bulunarak onlarla çeşitli oyunlar oynadılar.

Kış mevsimini sıcak geçirmeleri için hayırsever vatandaşlardan gelen mont ve bot yardımlarını köy köy dolaşarak dağıtan gençler, çocuklarla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Çocuklara bot ve mont dağıtıklarını söyleyen Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği Başkanı Tarık Okçu, Muş'ta 800 çocuğa kışlık giysi dağıtacaklarını belirterek, " Ankara'da faaliyet yürütüyoruz. Kış mevsiminde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yardım faaliyeti yürüterek çocuklara bot, mont ve kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde bin 400 çocuğumuza bot ve mont getirdik. Muş'ta toplamda 600 çocuğa yardım ulaştırdık, hedefimiz 800 çocuğa ulaşmaktır. Buradaki yardım etkinliğimizi tamamladıktan sonra başka şehirlere geçeceğiz" dedi.

Gençlik Lideri Hadis Çiçek ise çocukların keyifli bir gün geçirmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği ile birlikte Yünören köyüne geldik. Birlikte bot ve mont dağıtımı yaptık. Bunun yanında çocuklarımıza pasta ikram ederek onlarla çeşitli oyunlar oynadık. Program sonunda çocuklarımıza balon dağıtarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi Rukiye Seltik de, "Abilerimiz ve ablalarımız Ankara'dan ve Muş'tan gelerek bizleri ziyaret ettiler. Bize bot ve mont hediye ettiler. Pasta ikram ettiler. Bizlerle çok güzel oyunlar oynadılar. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Bot ve mont hediyesi için mutlu olduğunu söyleyen çocuklardan Müberra Orlu da, "Abilerimiz ve ablalarımız Ankara'dan ve Muş'tan gelerek bizlere bot ve mont dağıttılar. Pasta yedik ve çok güzel oyunlar oynadık. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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