Bir asırlık Şakire ninenin tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Şakire ninenin tekerlekli sandalye ihtiyacı belediye tarafından karşılandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, evinde ziyaret ettiği 100 yaşındaki Şakire Aslan'ın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Türkyılmaz, "Yaptığımız aile ziyaretlerinde, gezdiğimiz sokaklarda, gittiğimiz esnaf ziyaretlerinde kısacası her zaman her durumda vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünde yürüme güçlüğü çeken Şakire teyzemizin önemli bir ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi kendisine hediye ettik" dedi. - KIRIKKALE