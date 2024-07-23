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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, deprem arama ve kurtarma faaliyetleri için destek talep etti

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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Bingöl'ün deprem arama ve kurtarma faaliyetleri için STK'lara verilmek üzere ek hibe, ekipman ve araç desteği talep etti. Ayrıca, güvenlik ve idari konulardaki ihtiyaçlarını ve üyelerin taleplerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Bingöl, birinci derece deprem riski taşıyan bir bölgedir. Bu nedenle, ilimizdeki deprem arama ve kurtarma faaliyetleri için STK'lara verilmek üzere ek hibe, ekipman ve araç desteği talep ediyoruz" dedi.

BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Ankara'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında, Bingöl'ün güvenlik ve idari konulardaki ihtiyaçlarını ve üyelerin taleplerini ayrıntılı bir şekilde dile getirdi. Başkan Kadir Çintay, Vali Ahmet Hamdi Usta ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve onun deneyimlerinin Bingöl'ün huzuruna ve ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağladığını vurguladı. Çintay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bakanım, devletimizin iç işleri politikası sayesinde terör bölgemizde sona erdi. Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şifa diliyoruz. Bu topraklar, vatan sevgisiyle dolu kahramanların fedakarlıkları sayesinde huzura kavuştu. Bir şehit yakını olarak, bu başarıyı ve huzuru görmek benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Şehrin her girişindeki çevirme noktaları ve şehrin içindeki güvenlik duvarları, ilimize yurtdışından ve yurtiçinden gelen misafirlerimizde tedirginlik oluşturmakta ve bölgemizin doğal güzelliklerini ve misafirperverliğimizi gölgede bırakmaktadır. Artık bu güzel bölgemizi, hem tatil hem de yatırım için cazip bir hale getirmenin vakti geldi. Neticede, kimse Bingöl'e yatırım veya tatil için gelmişken kendini aksiyon filminin ortasında hissetmek istemez. Deprem ekipman ve araç desteği, Bingöl, birinci derece deprem riski taşıyan bir bölgedir. Bu nedenle, ilimizdeki deprem arama ve kurtarma faaliyetleri için STK'lara verilmek üzere ek hibe, ekipman ve araç desteği talep ediyoruz. Deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve arama-kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi için bu destekler hayati önem taşımaktadır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemizde ticaret ve sanayi odalarına bağlı ilk arama ve kurtarma timini kurmuş bulunuyoruz. Bu tim, muhtemel afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale için elzemdir. Ancak, mevcut ekipman ve araçlarımız yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, arama ve kurtarma timimizin daha etkin çalışabilmesi için acil olarak ek hibe ve ekipman desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Emniyet araç ve bina desteği, Bingöl Emniyet Müdürlüğümüzün araç filosunda önemli eksiklikler bulunmaktadır. Emniyet Müdürlüğümüze araç desteği sağlanması, ilimizin güvenlik ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için elzemdir. Bölgemiz, deprem riski taşıyan bir bölge olduğundan, devletimizin yayınladığı tasarruf tedbirlerinden muaf tutulmasını istiyoruz. Özellikle Yayladere ilçemizde, Kaymakamlığın yeni binasına geçmesiyle emniyetimize yer tahsis edilememektedir. Bu nedenle Yayladere'ye acilen bir emniyet binası yapımı hususunda destek talep ediyoruz. Devletimize ve milletimize olan güvenimizle, bu konularda gereken adımların atılacağına inancımız tamdır. Güvenlik tedbirlerinin daha esnek ve misafirperver bir şekilde düzenlenmesi, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bu toplantının bizlere sağladığı için TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, sorun ve taleplerimizi dinlemek adına toplantımıza teşrif eden çok kıymetli İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, Valimiz Ahmet Hamdi Usta'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Samimi yaklaşımı ve iş dünyasının tüm sorunlarına çözüm bulması sayesinde, Organize Sanayi Bölgemiz ve iş dünyamız çok ciddi bir şekilde düzene girdi. Önceki görev yeri olan Bursa'dan ilimize birçok yatırımcı ve iş insanı geldi. Valimiz, halk tarafından da çok sevilmekte ve saygı görmektedir." - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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