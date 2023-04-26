BİNTSO arama ve kurtarma ekibi istişare toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Arama ve Kurtarma Ekibi istişare ve tanışma toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay başkanlığında gerçekleştirildi.

BİNTSO arama ve kurtarma ekibi istişare ve tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Çintay, ekibin büyük bir özveri ve cesaretle yürüteceği arama kurtarma çalışmalarının, toplum için büyük bir önem taşıdığını söyledi. Çintay, "Yeni kurulacak olan BİNTSO arama ve kurtarma ekibi, bu zorlu görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için yola çıkıyor. BİNTSO olarak, yeni kurulacak olan arama ve kurtarma ekibinin hayırlı olması ve başarılı olması en büyük dileğimizdir. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde, birçok insanın hayatı kurtarılacak ve kayıplar bulunacak. Bu zorlu görevlerde, her zaman yanınızda olduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek isteriz. Sizlerin çalışmalarınızın toplumumuzda takdirle karşılanacağını ve her zaman gurur kaynağımız olacağını belirtmek isterim. BİNTSO arama ve kurtarma ekibinin başarılı olması için gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız. Bu hayırlı ve onurlu yolda hepinize başarılar dilerim" dedi. - BİNGÖL