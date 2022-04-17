Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi - Haberler

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Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi

Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 bin kişinin beraber iftar yaptığı sofralar havadan görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 'Gönül Sofraları' adıyla geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen binlerce vatandaş birlikte oruç açıyor. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu seferki konukları Hürriyet Mahallesi sakinleri oldu. Mahallede kurulan sofralarda yaklaşık 4 bin vatandaş ezanla birlikte oruçlarını açtı. Mahallede kurulan uzun iftar sofraları dron ile de görüntülendi.

Mahallede düzenlenen iftara katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını kutladı. - TEKİRDAĞ

Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi

Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi

Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi

Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ, Yerel, Haberler

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