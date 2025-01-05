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Binlerce kişi şehitler için Sarıkamış'ta yürüdü

Binlerce kişi şehitler için Sarıkamış'ta yürüdü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi bir araya geldi.

Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi. Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler eşliğinde Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda son buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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