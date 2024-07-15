Binlerce Kişi Acısu Bayramı Etkinliğine Katıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Acısu Bayramı geleneği etkinliğine binlerce kişi katıldı. Düzenlenen bayram etkinliğinde onlarca çocuğun eğlencesi ise dönme dolabı oldu.

Hacı Halimler köyünde düzenlenen geleneksel Acısu Bayramına binlerce vatandaş katıldı. Duaların edildiği bayramda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güreş, yemek ikramı ve oyun alanlarının kurulduğu bayram etkinliği yoğun ilgi gördü. Bayram etkinliğinden sıkılan çocukların eğlencesi ise dönme dolabı oldu. Eski usul elle çevrilen salıncakta çocuklar doyasıya eğlendi.

Eski geleneklerin yaşatıldığını ifade eden Sinem Yetkin Demir, "Dışarıdan gezmeye geldik. Küçükken bindiğimiz dönme dolabını eski gelenekleri yaşatmak için buraya getirmişler. Bizim yaşadığımız eğlenceyi çocuklarımıza yaşatıyorlar" dedi. - BOLU