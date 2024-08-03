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Binlerce Kayserili Filistin için yürüdü

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Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' programında binlerce Kayserili, Filistin'in özgürlüğü için yürüdü. İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösteren grup, pankartlar ve sloganlarla İsrail'i protesto etti.

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından 'Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' sloganıyla düzenlenen programda binlerce Kayserili, Filistin'in özgürlüğü için yürüdü.

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenlendi. Kartal Şehitliği'nde toplanan binlerce kişi, pankartlar ve attıkları sloganlarla İsrail'i protesto ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Bürüngüz Camii önünde vatandaşlara seslenen Mehmet Emin Arslantürk, İsrail'in Filistin'e saldırılarına olan tepkileri dile getirdi.

Tekbirler getiren grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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