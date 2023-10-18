Binlerce Düzceli Filistin için bir araya geldi

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına tepki gösteren Düzceliler, Filistin için tek yürek oldu.

500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için Düzceliler Cedidiye Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı için program düzenledi. Ellerine Türkiye ve Filistin bayraklarını alan Düzce halkı, İsrail'in katliama varan saldırılarını protesto etti. Eylemde İsrail aleyhine sloganlar atan binlerce kişi, saldırılar sonucu şehit olan Filistinliler için de dua ederek gıyabi cenaze namazı kıldı.

"Filistin devletine askeri yardımlar yapılmalıdır"

İsrail'in acımasız saldırılarına tepki gösteren Memur-Sen Düzce Başkanı İsmail Atay, "Filistin halkının yanında işgalin karşısındayız. Terör örgütü İsrail dün gece içerisinde binlerce kişinin bulunduğu El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdi. Bu saldırıda yüzlerce kişi şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu vahşet Filistin halkı için yeni bir şey değil. İnsanlığın yalnız bıraktığı Filistin, bu şok edici katliamları 75 yıldır yaşamaktadır. Aslında sadece bugün değil 75 yıldır bitmeyen bir katliam yaşanıyor. Bebek katili siyonistler uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı. Uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır. Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardımlar yapılmalıdır. İsrail ile bütün diplomatik ilişkiler derhal kesilmelidir. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız birleşik Filistin devleti kurulmalıdır" şeklinde konuştu.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Filistinlilerin sesi olmak için meydanları boş bırakmayacaklarını dile getiren Atay, "2 milyon Müslüman ayağa kalkmalıdır. Açık ve net söylüyoruz bıçak kemiğe dayanmış sabır taşı çatlamıştır. Siyonist İsrail döktüğü kanda boğulmalıdır boğulacaktır. Ama bugün ama yarın. Feth-i mübin yakındır inşallah. Allah'ın izni ile Filistin'in özgürlüğü artık zaman meselesidir. Gün kardeşlerimiz ile dayanışma günüdür. Gün meydanları doldurarak Filistinli kardeşlerimizin sesi olma günüdür. Bu vesile ile kardeş Filistin halkının İsrail'e karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail vahşetine tepki göstermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanda bulunan binlerce Düzceli "Çocuklar uyuyunca susulur, ölünce değil", "Neredesiniz", "Bebek katili İsrail", "İnsanlık için ses ver, Gazze Ölüyor Filistinli kardeşlerimiz için buluşuyoruz", "Soykırıma hayır, Filistine destek, siyonizme lanet" ve "Filistin özgür olana dek" pankartları açarak, sloganlar attı. - DÜZCE