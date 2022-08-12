Binlerce çiftin nikahını kıyan baba, oğlunun nikahını da kendisi kıydı

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesinde 30 yılda binlerce çiftin nikahını kıyan nikah memuru Nihat Kara, oğlu Furkan Kara ve gelini Neşe Kalyoncu'nun nikahını kendi kıydı.

Adilcevaz Belediyesinde 30 yıldır nikah memuru olarak görev yapan Nihat Kara, kıydığı binlerce nikahın ardından bu kez de özel bir şirkette yazılımcı olarak çalışan oğlu Furkan Kara'nın nikahını kıydı. Birçok çiftin nikahını kıyan Kara, oğlunun nikahını da büyük bir heyecanla kıymakla kalmayıp duygusal anlar yaşadı. Van Gölü kenarında bulunan bir tesiste yapılan törende ilk nikahını kıyıyormuş gibi heyecanlanan Kara, mesleğinin en duygusal anını yaşadı.

Nikahı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Kara, genç çifte bir ömür mutlu olmalarını diledi.

Törene katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise şahitler ve davetliler huzurunda çifte iki cihanda da mutlu olmalarını dileyerek evlilik cüzdanını verdi. Düğüne Adilcevaz Belediye çalışanlarının yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı. Düğün, horonlar ve halayların ardından sona erdi.

"Çok nikah kıydım ama bu başka bir mutluluktu"

Oğlunun nikahını kıydığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nihat Kara, "Uzun zamandır bir rahatsızlığım vardı ve düğün telaşı o süreçte de devam ediyordu. Doktorlar yoğun bir mücadele verip beni sağlam bir şekilde düğüne yetişmemi sağladılar. Sakarya'da olan düğüne gidemedim ama Allah'a şükürler olsun ki buraya yetiştim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Sağdıçlardan, işletme sahiplerinden ve tüm gelen misafirlere çok teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir mutluluktu. Sakarya'da söz verdim. Rahatsızlığım nüksedince buraya gelmek zorundaydım. Ben de onlara madem siz bu kadar istiyorsunuz ben de Adilcevaz'da sizin nikahınızı kıyacağım dedim. Geldik ve burada bizlere nasip oldu. Bu konuda çok mutluyum. Çok nikah kıydım ama bu başka bir mutluluktu" diye konuştu.

"Babamın nikahımızı kıyması bizi oldukça duygulandırdı"

Babasının nikahını kıyması ile şereflendirdiğini söyleyen Furkan Kara ise "Babam Adilcevaz Belediyesinde nikah memuru olarak görev yapıyor. Nikahımızı kıymayı çok istiyorduk. Bu sebeple burada bugün nikahımızı kıydı ve bizleri şereflendirdi. Düğünümüz burada gayet keyifli geçti ve çok şükür keyifle sonuçlandırdık. Babamın nikahımızı kıyması beni oldukça duygulandırdı. Hem biz hem de kendisi gayet mutlu olduk" şeklinde konuştu. - BİTLİS