Bingöl Valisi Usta: "Bu insanlar vatan için, millet için, ülkenin bekası için canlarını ortaya koyup savaştılar"

Bingöl'de de 19 Eylül Gaziler Günü'nde açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bu insanlar vatan için, millet için ülkenin bekası için canlarını ortaya koyup savaştılar.

Bingöl'de de 19 Eylül Gaziler Günü'nde açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bu insanlar vatan için, millet için ülkenin bekası için canlarını ortaya koyup savaştılar. Bazı beraber çarpışan arkadaşları şehit oldu. Bizim için en büyük sermayemiz, en büyük varlığımız" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Merkez Genç Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı (BİŞHAK) Vahap Baysal ile Bingöl Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından il protokolü Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Vali Usta, "Bingöl'e vali olarak atandım ve ilk Gaziler Gününü kutluyoruz. Gerçekten günün anlam, önemine ve ruhuna uygun bir kutlama oldu. Bingöl gazilik ünvanını en çok hak eden şehirlerden bir tanesi ki ben de buraya geldiğimde buraya yakinen vakıf oldum. Bu insanlar vatan için, millet için ülkenin bekası için canlarını ortaya koyup savaştılar. Bazı beraber çarpışan arkadaşları şehit oldu. Bizim için en büyük sermayemiz, en büyük varlığımız. Gazilerimiz var oldukça devletimizin bekası, milletimizi ebediyen muhafaza edeceklerdir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL