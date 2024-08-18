Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi ve il merkezi ile çevre ilçelerde hissedildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 21.15'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. - BİNGÖL