Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 21.15'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. - BİNGÖL