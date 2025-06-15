Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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