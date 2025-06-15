Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA