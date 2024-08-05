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Bingöl Umut Kervanı Derneği Temmuz Ayında İhtiyaç Sahiplerine 1 Milyon 229 Bin 825 Lira Yardım Yaptı

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Bingöl Umut Kervanı Derneği, Temmuz ayında ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 229 bin 825 lira değerinde ayni ve nakdi yardımda bulundu. Yardımlar arasında et, ev eşyası, gıda, giyim, mutfak eşyası ve nakit para yardımları yer aldı.

Bingöl Umut Kervanı Derneği, Temmuz ayında ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 229 bin 825 lira değerinde ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Bingöl Umut Kervanı Derneği, 2024 Temmuz ayına ait faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bingöl Umut Kervanı Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Gönül, "2024 Temmuz ayında 196 aileye 629 bin 800 lira değerinde et yardımı, 10 aileye 94 bin 870 lira ev eşyası yardımı, 148 aileye 101 bin 133 lira değerinde gıda yardımı, 4 aileye 10 bin 5 lira değerinde giyim yardımı, 3 aileye 9 bin 817 lira değerinde mutfak eşyası yardımı, 24 aileye 53 bin 750 lira nakit para yardımı olmak üzere toplamda 385 aileye 899 bin 375 lira yardım yapıldı. Ayrıca Filistin 257 bin 900 lira yardım ile yurt dışı faaliyetlere de 72 bin 550 lira yardım yapılmıştır. Genel toplamda ise 1 milyon 229 bin 825 lira ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır" dedi.

Kentteki muhtaçların sıkıntılarının giderilmesi için azami gayret içerisinde olduklarını söyleyen Gönül, "Bingöl Umut Kervanı Derneği olarak hem yurt içinde hem yurt dışında elimizden geldikçe tüm ihtiyaç sahibi olan ailelerimize siz hayırsever kardeşlerimizin yardımlarınızı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Gayemiz dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde bu ağır yükü el ele gönül gönüle vererek mazlum kardeşlerimizin acılarını hafifletmek, dertlerine ortak olmak ve gülümsemelerine bir nebze de olsa iştirak etmektir. 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır', 'Ne verirsen elinle o gelir seninle', 'Dost kara günde belli olur' diye kulaklarımıza küpe olacak bize öğrettikleri bu sözlerini kendimize düstur edinerek yardımlaşmayı daha çok gündem yaparak muhtaç ailelerimize Umut ellerimizi uzatalım. Rabbimiz bizi bu güzel kullarından eylesin. Emeği ve katkısı bulunan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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