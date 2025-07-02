Bingöl İtfaiyesi, Hatay'daki Yangınlara Destek Sağladı
Bingöl’den gönderilen itfaiye ekipleri, Hatay’daki orman yangınlarına müdahale ederek yangını kontrol altına almaya yardımcı oldu. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından Bingöl'e döneceği belirtildi.
Bingöl'den itfaiye ve yangın söndürme araçları, Hatay'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bingöl'de itfaiye ekipleri, Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Burada yangınlara müdahale eden ekipler, canla başla çalışarak yangını kontrol altına almada yardımcı oldu. Ekiplerin soğutma çalışmaların ardından Bingöl'e döneceği kaydedildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel