Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Şam'da bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Ellerini attıkları her yerden ceset çıktı

Bingöl İl Özel İdaresi 600 Kilometre Yol Çalışmasıyla Rekor Kırdı

Bingöl İl Özel İdaresi 600 Kilometre Yol Çalışmasıyla Rekor Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, 2024 yılı yol yapım sezonunu değerlendirerek, yaklaşık 600 kilometre köy yolu çalışması yaptıklarını açıkladı. Üçgül, yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti ve 2025 yılına yönelik hedeflerini paylaştı.

Rekorla dolu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Yaklaşık 600 kilometre yol çalışması yaparak köy yollarımızı güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Bu yatırımlarda hepinizin emeği çok büyük" dedi.

Bingöl'de 2024 yılı yol yapım sezonunun kapanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kurum çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 2024 yılını değerlendiren Üçgül, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

2025 yılında da çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Üçgül, "Rekorla dolu bir sezonu geride bıraktık. Yaklaşık 600 kilometre yol çalışması yaparak köy yollarımızı güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Bu yatırımlarda hepinizin emeği çok büyük. Ben hepinize Bingöllü vatandaşlar adına teşekkür ederim. 2025 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Yatırımlardaki başarının temelinde ekip işi olduğunu vurgulayan Üçgül, " Son birkaç yıldır kırdığımız rekorlar sadece bir kişinin değil tüm ekibin. O yüzden mesai merhumu gözetmeden çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası kurum çalışanları Üçgül'e teşekkür etti. Kahvaltıya Üçgül'ün yanı sıra Elazığ 2'nolu YOL-İŞ Şube Başkanı Vahdettin Erten, Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Bingöl ve TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Şeyhmus Altunbay katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
img

Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
img

Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Son Dakika Haberleri

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.