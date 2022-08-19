Bingöl haberleri! Başkan Günel, genç hukukçu adayını ağırladı

Bingöl yerel haberine göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık alanında Kuşadası ilçe birincisi olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Tuana Fatma Karaca, Kuşadası Belediye Başkanı Avukat Ömer Günel'i ziyaret etti.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık alanında Kuşadası ilçe birincisi olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Tuana Fatma Karaca, Kuşadası Belediye Başkanı Avukat Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkan Ömer Günel, genç hukukçu adayını tebrik ederek, "Kuşadalı gençlerimizin başarısı bizleri gururlandırıyor. Ülkemizin genç ve idealist hukukçulara ihtiyacı var" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, YKS'de eşit ağırlık alanında ilçe birincisi olan Tuana Fatma Karaca'yı ağırladı. Türkiye sıralamasında ilk 8 bine girerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan başarılı öğrenci, ailesi ile birlikte Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kendisi de hukukçu olan Başkan Ömer Günel, YKS'de önemli bir başarı elde eden Tuana Fatma Karaca'nın tercihini hukuk eğitimi almaktan yana kullanmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Tuana Fatma Karaca'yı tebrik ederek eğitim yaşamında başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, "Gençlerimizin uzun ve zorlu bir sürecin ardından hayallerine ulaştığını görmek mutluluk verici. Genç bir hukukçu adayı olarak önünde elbette ki uzun bir yol var. Ancak azmin ve gayretin ile bu süreci de başarı ile tamamlayacağından en ufak bir şüphem bulunmuyor" dedi.

YKS Kuşadası birincisi Tuana Fatma Karaca ise, Başkan Ömer Günel'e misafirperverliği için teşekkür ederek eğitimini başarı ile tamamlayarak iyi bir hukukçu olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. - AYDIN