Bingöl haberi: Manyaslı genç kalbine yenik düştü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde gülen yüzüyle tanınan genç kalbine yenik düştü.

UEDAŞ'ın Manyas İşletme Şefliğinde elektrik teknisyeni olarak görev yapan Cemil İnce kalp yetmezliğinden dolayı 25 yaşında yaşama veda etti. Cemil İnce'nin Ege Üniversitesinde yapılan tetkikler sonucu kalp yetmezliği tanısıyla kalbine pil takıldığı, ancak ilerleyen günlerde yeniden rahatsızlanınca bu kez Bursa'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı, ancak tedaviye cevap veremediği için hayata gözlerini yumdu.

Cemil İnce'nin cenazesi Manyas Yeni Cami'de kılınan öğle namazı sonrası evinde helallik alınarak Manyas Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınarak yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. - BALIKESİR