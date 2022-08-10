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Bingöl haber! Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi saha çalışmalarını sürdürüyor

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Bingöl haber! Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi saha çalışmalarını sürdürüyor

Bingöl haberlerine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli meslek elemanları, vatandaşların işlemleri için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli meslek elemanları, vatandaşların işlemleri için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi, ilçe genelindeki vatandaşların engelli evde bakım, sosyal ekonomik destek ve diğer konulardaki talepleri için saha çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinin yanı sıra köyleri de büyük bir titizlikle gezen ekipler, vatandaşların taleplerini not alarak ilgili kurumlara da aktarıyor.

Saha çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği bildirildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Karlıova Bingöl Yerel Haberler

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