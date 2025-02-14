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Bingöl Emniyet Müdürü'nden Şehit Polis Ailesine Sürpriz Ziyaret

Bingöl Emniyet Müdürü'nden Şehit Polis Ailesine Sürpriz Ziyaret
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Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, eşi ve emniyet personeli ile birlikte, 2022'de şehit olan polis memuru Birol İli'nin anaokuluna giden çocuğu Metehan'a sürpriz yaparak pasta kesti. Kalaycı, etkinlikte çocuklara hediyeler verirken, kar yağışında Metehan ile kar topu oynadı. Ayrıca, şehit polis memurunun eşi Merve İli ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünde keyifli anlar geçirdi.

Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, eşi ile birlikte, 2022'de şehit olan polis memuru Birol İli'nin anaokuluna giden çocuğuna sürpriz yapıp pasta kesti.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve eşi Nurcan Kalaycı, 2022'de şehit olan, Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli şehit polis memuru Birol İli'nin eşi Merve İli ve oğlu Metehan'a sürpriz yaptı. Kalaycı, eşi ve farklı birimlerdeki personelle Metehan'ın okuluna gidip pasta kesti. Okulda bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler veren Kalaycı ile beraberindekiler, keyifli vakit geçirdi. Kalaycı ve eşi, kar yağışını değerlendirerek Metehan ile kar topu oynadı. Etkinlik sonunda Merve İli ve oğlu Metehan İli, İl Emniyet Müdürlüğünde Kalaycı tarafından ağırlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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