Haberler

Bingöl'e Çocuk Trafik Eğitim Parkı geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valiliği, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla kentte ilk kez yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesini başlattı.

Bingöl Valiliği, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla kentte ilk kez yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesini başlattı. Valilik tarafından ihalesi tamamlanan projenin, 2026 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.

Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi destekleriyle çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla kentte ilk kez yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkının projesini başlatıldı. 2026 yılının ilk yarısında hizmete açılacak olan park, l Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğü marifetiyle tüm öğrencilere belli bir plan dahilinde trafik eğitimlerini uygulamalı olarak verilecek. Merkeze bağlı Saray Mahallesi 15 Temmuz Şehitler parkında 4 bin metrekare alana sahip Çocuk Trafik Eğitim Parkında; tek katlı eğitim binası, sıcak havalarda eğitim vermek için bir adet açık anfi, 1 adet üst geçit, 1 adet alt geçit, çocuk boyuna göre yapılmış trafik ışıkları, yaya geçidi, durak lambaları, yol çizgileri, refüjler, kavşaklar gibi birçok materyaller bulunacak. Akülü arabalarla trafik kurallarını öğreten panolarla donanmış alanda, trafik polisleri ve eğitmenlerin trafikte karşılaşacak tüm alternatifleri çocuklara göstereceği aktarıldı.

Trafikte kalıcı çözümler için bir zihniyet ve anlayış değişikliğinin gerektiğini dile getiren Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Bunun da yolu eğitim ve aracı da çocuklarımız olacak. Biz büyükler de çocuklarımızın uyarı ve telkinleriyle öğreneceğiz. Bu anlamda Bingöl'de ihtiyaç duyulan Trafik Eğitim Parkının ihalesini valilik olarak yaptık. 2026'nın ilk yarısında inşallah hizmete açacağız. Bittiği zaman valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğü marifetiyle tüm öğrencilerimize belli bir plan dahilinde trafik eğitimlerini uygulamalı olarak bu parkurda vereceğiz. Bu hizmetin Bingöl'e kazandırılmasında emeği geçen Özel idare Gn. Sekreterimiz ve çalışanlarına, bitiminde parkı çalıştıracak İl Emniyet ve Milli Eğitim personellerimize şimdiden teşekkür ederim. Bingöl'e ne yapsak az. Bingöl her şeyin en güzeline layık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.