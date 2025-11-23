Bingöl'e Çocuk Trafik Eğitim Parkı geliyor

Bingöl Valiliği, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla kentte ilk kez yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesini başlattı. Valilik tarafından ihalesi tamamlanan projenin, 2026 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.

Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi destekleriyle çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla kentte ilk kez yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkının projesini başlatıldı. 2026 yılının ilk yarısında hizmete açılacak olan park, l Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğü marifetiyle tüm öğrencilere belli bir plan dahilinde trafik eğitimlerini uygulamalı olarak verilecek. Merkeze bağlı Saray Mahallesi 15 Temmuz Şehitler parkında 4 bin metrekare alana sahip Çocuk Trafik Eğitim Parkında; tek katlı eğitim binası, sıcak havalarda eğitim vermek için bir adet açık anfi, 1 adet üst geçit, 1 adet alt geçit, çocuk boyuna göre yapılmış trafik ışıkları, yaya geçidi, durak lambaları, yol çizgileri, refüjler, kavşaklar gibi birçok materyaller bulunacak. Akülü arabalarla trafik kurallarını öğreten panolarla donanmış alanda, trafik polisleri ve eğitmenlerin trafikte karşılaşacak tüm alternatifleri çocuklara göstereceği aktarıldı.

Trafikte kalıcı çözümler için bir zihniyet ve anlayış değişikliğinin gerektiğini dile getiren Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Bunun da yolu eğitim ve aracı da çocuklarımız olacak. Biz büyükler de çocuklarımızın uyarı ve telkinleriyle öğreneceğiz. Bu anlamda Bingöl'de ihtiyaç duyulan Trafik Eğitim Parkının ihalesini valilik olarak yaptık. 2026'nın ilk yarısında inşallah hizmete açacağız. Bittiği zaman valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğü marifetiyle tüm öğrencilerimize belli bir plan dahilinde trafik eğitimlerini uygulamalı olarak bu parkurda vereceğiz. Bu hizmetin Bingöl'e kazandırılmasında emeği geçen Özel idare Gn. Sekreterimiz ve çalışanlarına, bitiminde parkı çalıştıracak İl Emniyet ve Milli Eğitim personellerimize şimdiden teşekkür ederim. Bingöl'e ne yapsak az. Bingöl her şeyin en güzeline layık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİNGÖL