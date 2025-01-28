Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Bingöl'den 151 Umre Yolcusu Uğurlandı

Bingöl'den 151 Umre Yolcusu Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında 151 umre yolcusu, dualarla kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Bingöl İl Müftülüğü tarafından 151 umre yolcusu uğurlandı.

Bingöl İl Müftülüğü tarafından Bingöl Havalimanı'ndan, Cidde Havalimanına direkt uçuşla umreye gidecek olan 151 vatandaş için uğurlama programı gerçekleştirildi. Umre ibadetini yapacak olan vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte toplanma alanına geldi. Kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan kafile dualarla uğurlandı.

Müftü Vekili Bayram Öztürk, umreye giden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
img

İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.