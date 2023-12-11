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Bingöl'deki Esnaflardan Filistin Protestosu

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Gazze'de yaşanan katliama tepki olarak Bingöl'deki birçok esnaf, iş yerlerini kapatarak genel greve destek verdi.

Gazze'de yaşanan katliama tepki olarak örnek bir davranışa imza atan Bingöl'deki birçok esnaf, iş yerlerine bugün kilit vurdu.

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak için tüm dünyada ilan edilen genel greve destek veren esnaf, iş yerlerini bir günlük kapalı tutarak ticaretlerini durdurma kararı aldı. İlan edilen greve duyarsız kalmamak ve farkındalık oluşturmak için Bingöl'ün Genç ilçesinde esnaf camlara astığı 'İş yerimiz, Mescid-i Aksa ve Gazze'de yapılan zulümden dolayı kapalıdır' yazısı ile kapalı olduklarını duyurdu.

Dükkanın camına kapalı olduklarını yazan iş yeri sahibi İdris Ağırbaş, "Filistin olayları için bir tepkimiz olsun istedik. Yaşanan zulümler var ve bu yaşanan zulümlere karşı iş yerimizi kapattık. ve bu hassasiyeti tüm arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bekliyoruz. Bir zulüm var ve buna artık dur demek zorundayız" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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