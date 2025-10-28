Bingöl'de Yiyecek Arayan Kızıl Tilki Görüntülendi

Bingöl'de yiyecek arayan kızıl tilki, doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar geliyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Garip köyü yakınlarına gelen kızıl tilki doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Serhat Bürke'nin objektifine yansıdı. Köy çevresinde yiyecek arayan tilkiyi fark eden doğa fotoğrafçısı Serhat Bürke, o anları kamerayla kaydetti. Tilkinin kısa süre içerisinde ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - BİNGÖL