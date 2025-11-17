Haberler

Bingöl'de Trafik Ekiplerine 90 Yeni Yaka Kamrası Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığı'nın Yaka Kamerası Projesi kapsamında Bingöl'de trafik ekiplerine 90 yeni yaka kamerası dağıtıldı. Proje, trafik hizmetlerinde şeffaflığı artırmayı ve polis-vatandaş iletişimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yaka Kamerası Projesi kapsamında Bingöl'de trafik ekiplerine 90 yeni yaka kamerası tahsis edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yaka Kamerası Projesi kapsamında trafik hizmetlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla Bingöl'de görev yapan trafik personeline yeni nesil yaka kameraları dağıtıldı. Proje kapsamında ülke genelinde yaklaşık 20 bin yaka kamerasının trafik birimlerinde kullanılacağı belirtilirken, Bingöl'e her personele birer adet zimmetli olacak şekilde toplam 90 adet kamera tahsis edildi. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni yaka kameraları, yapay zeka destekli yüz tanıma sistemiyle donatıldı. Bu teknoloji sayesinde polis-vatandaş iletişimi merkezden anlık olarak izlenebilecek, olaylara daha hızlı müdahale edilebilecek ve kayıtlar 30 gün boyunca güvenli şekilde saklanacak.

Programa katılan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bugün burada emniyet mensuplarımızla özellikle trafikten başlamak üzere yaka kamerası dağıtım töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bu konu Türkiye'de çok tartışılan bir konu, genellikle trafik uygulamalarında trafikle ilgili cezai işlemlerde her iki taraf haksız töhmetler, haksız ithamlara yol açan bir olay. Dolayısıyla bunun önüne geçmek açısından İçişleri Bakanımızın yaptığı proje karşılığında tüm emniyet mensuplarına yaka kamerası yapmak gibi bir proje yürüttü. Bu proje kapsamında önce trafik ekiplerinden başlamak üzere şu anda Türkiye'de 20 bin adet yaka kamerası tahsis edildi. Bunlardan 90 tanesi bizim il müdürümüze geldi. Daha önceki 15 tane ile beraber şu anda 105 adet yeni nesil yaka kameralarını trafik mensuplarımıza takdim edeceğiz" dedi.

Vali Usta, "Bunlar hiçbir zaman için vatandaşımıza ceza vermek, onlara bir işlem uygulamak amacıyla değil, kollukla vatandaş arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, vatandaşımızın devlete olan güvenini sağlamak, kolluk kuvvetlerimizin de şefkatini göstermek amacıyla çok önemli diye değerlendiriyorum. Bu yaka kameralarımızın Bingöl'ümüze, trafik teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projeyi yürüten İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Bingöl'ümüzde 105 adet yeni nesil yaka kameralarımız hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
