Bingöl'de Siber Farkındalık ve Şiddetle Mücadele Eğitimi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Siber Farkındalık ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele" kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik yapılan çalışmalar, Kadın Destek (KADES) uygulamasının kullanımı ile uygulamanın sağladığı kolaylıklar hakkında 402 vatandaş bilgilendirildi. - BİNGÖL