Haberler

Şehitler İçin Mevlit Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de, 10 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve başkomiser Hüseyin Hatipoğlu için mevlit okutuldu.

Bingöl'de, 10 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve başkomiser Hüseyin Hatipoğlu için mevlit okutuldu.

Bingöl'de 10 sene önce terör saldırısı sonucu 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve koruma ekibinden komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu. Şahin ve Hatipoğlu için şehadetlerinin yıl dönümünde Bingöl'de mevlit okutuldu. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü mescidinde cuma namazı öncesinde okutulan mevlit programına katıldı. Burada Şahin ve Hatipoğlu nezdinde tüm şehitlere dualar edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.