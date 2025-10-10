Şehitler İçin Mevlit Düzenlendi

Bingöl'de, 10 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve başkomiser Hüseyin Hatipoğlu için mevlit okutuldu.

Bingöl'de 10 sene önce terör saldırısı sonucu 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve koruma ekibinden komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu. Şahin ve Hatipoğlu için şehadetlerinin yıl dönümünde Bingöl'de mevlit okutuldu. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü mescidinde cuma namazı öncesinde okutulan mevlit programına katıldı. Burada Şahin ve Hatipoğlu nezdinde tüm şehitlere dualar edildi. - BİNGÖL