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Bingöl'de Okul Servisleri Denetlendi

Bingöl'de Okul Servisleri Denetlendi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Sarıçiçek İlköğretim Okulunda öğrenci servislerinin güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Öğrencilere emniyet kemeri kullanımı ve güvenli iniş-biniş konularında bilgi verildi.

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan çalışmada, okul servisleri denetlendi.

Bingöl Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Sarıçiçek İlköğretim Okulunda öğrenim gören, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri ve trafik güvenliğinin artırılması maksadıyla 12 Mayıs 2025 tarihinde denetleme ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır. Trafik Jandarması tarafından, okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ile servis araçlarının yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda denetim gerçekleştirilmiş; öğrencilere emniyet kemerinin kullanımı ile servis araçlarına biniş ve inişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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