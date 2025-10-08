Bingöl'de Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Etkinliği

Bingöl'de lise öğrencileri düzenledikleri etkinlik ile Gazze'ye destek verdi.

Bingöl Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, barış, adalet ve insan onurunun korunması temalı pankartlar taşıyarak etkileyici bir koreografi sergiledi. Etkinlikte ayrıca çeşitli konuşmalar ve şiirler ile Filistin halkına destek mesajları verildi. Okul idaresi gençlerin vicdanı rehber, adaleti pusula edinen bir anlayışla dünyadaki zulümlere sessiz kalmayışına ve bu duyarlılığın gelecek için büyük bir umut kaynağı olduğuna değindi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği anlamlı etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından da ilgiyle takip edildi. - BİNGÖL