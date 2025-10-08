Haberler

Bingöl'de Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Etkinliği

Bingöl Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleyerek barış ve adalet mesajları verdi.

Bingöl Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, barış, adalet ve insan onurunun korunması temalı pankartlar taşıyarak etkileyici bir koreografi sergiledi. Etkinlikte ayrıca çeşitli konuşmalar ve şiirler ile Filistin halkına destek mesajları verildi. Okul idaresi gençlerin vicdanı rehber, adaleti pusula edinen bir anlayışla dünyadaki zulümlere sessiz kalmayışına ve bu duyarlılığın gelecek için büyük bir umut kaynağı olduğuna değindi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği anlamlı etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından da ilgiyle takip edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
