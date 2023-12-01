Bingöl'de aç olduğu tahmin edilen kurtlar, ilçe merkezine indi. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi.

- Bingöl'de kurtlar ilçe merkezinde görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'de aç olduğu tahmin edilen kurtlar, ilçe merkezine indi. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi.

Alınan bilgilere göre olay, Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aç oldukları tahmin edilen iki kurt, ilçe merkezine kadar indi. O sırada seyir halinde olan bir sürücü yolda kurtlarla karşılaştı. Kurtların aracın önünde ilerlemesini kaydeden sürücü, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.