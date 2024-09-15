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Bingöl'de KPSS Sınavına Geç Kalan ve Yanlış Okula Giden Öğrencilere Emniyet Desteği

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Bingöl'de KPSS sınavına katılan öğrenciler, sınav yerini karıştıran veya geç kalanlar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yönlendirildi. Toplamda 10 öğrenci, kimlik ve adres sorunları nedeniyle sorunsuz bir şekilde sınava yetiştirildi.

Bingöl'de sınav yerini karıştıranlar veya sınava geç girenler, İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen ekipler tarafından sınava yetiştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ortaöğretim KPSS girecek olan adaylar saat 10.15 itibariyle sınava girdi. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da gideceği okulu karıştıranlar, geç kalanlar veya kimliğini unutulanlar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sınava yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "KPSS sınavı ile alakalı olarak İlimiz genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Resmi Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri olarak kimliğini unutan 4 öğrencinin nüfus müdürlüğünden kimliği çıkarttırılarak sınav yerine intikali sağlanmış, Yanlış okula gelen 3 öğrenci refakatimize alınarak sınava gireceği olan okullara intikal ettirilmiş, Sınav yerine geç kalan 3 öğrencinin sınav yerlerine intikalleri sağlanmış, Toplamda 10 öğrencimizin sınava sorunsuz girmeleri sağlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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