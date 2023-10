Bingöl'de kadınlar Filistin için yürüdü

Bingöl'de 'Anneler Gazze İçin Yürüyor' protesto gösterisi düzenlendi.

Bingöl'de STK'lar öncülüğünde 'Anneler Gazze İçin Yürüyor' protesto gösterisi için bir araya gelen yüzlerce kadın, Filistin için destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Ulu Camii önünde toplanan kalabalık, Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek için ellerinde kanlı bebek maketleri ile Telekom Kavşağına kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası basın açıklamasını HÜDAPAR Bingöl Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Barman yaptı. Barman, "Filistin toprakları 1948 yılından bu yana İsrail terör şebekesi tarafından işgal edilmiş, milyonlarca Filistinli sistematik olarak zulme ve tehcire maruz bırakılmıştır. Ne insana ne de kutsala saygısı olan bu barbar siyonist çete zulümlerinin dozunu artırarak sürdürmektedir. Filistin, şu sözde uygar dünyanın ikiyüzlülüğünü her daim ifşa etmiştir. Tarih bir daha göstermiştir ki Batı'nın insan hakları adına ortaya koyduğu her şey çocuk masalı olmayacak kadar kirli ve iki yüzlüdür. Filistin meselesi bir kez daha göstermiştir ki uluslararası hukukun uygulanması isteğe, insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Zira 20 günden bu yana dünya Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma şahit olmaktadır. 7 Ekim'den bu yana katledilen 2 bin 700 çocuğumuz için kalplerimiz kan ağlamaktadır. Her gün çocuklarını bombalar altında şehit veren Gazzeli annelerimizin feryatları yürekleri dağlamaktadır. Henüz insanlığını kaybetmemiş tüm dünya anneleri gibi biz Bingöl'lü anneler de bu acıları yüreklerimizde derinden hissediyoruz ve bu vahşete lanet okuyoruz" dedi.

Program, yapılan dua ile sona erdi. - BİNGÖL