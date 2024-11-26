Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile çeşitli etkinler düzenledi. Etkinlikler kapsamında 'Size Bir Mesajımız Var' fotoğraf sergisi açıldı. Ayrıca şiddetin önlenmesi, kadın hakları ve destek mekanizmaları hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan stant yoğun ilgi gördü.

Günün ikinci yarısında il koordinasyon toplantısı Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında ve ilgili kurumların il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve çözüm odaklı stratejiler masaya yatırıldı. - BİNGÖL