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Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, tekstil fabrikasında çalışan 220 personele kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirmeler yaparak KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir tekstil fabrikasında çalışanlara, kadına yönelik şiddete ilişkin bilgilendirmelerde bulunulup KADES uygulaması tanıtıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında, özellikle kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, İçişleri Bakanlığının Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi çerçevesinde tekstil fabrikasında çalışan 220 kişiye kadına el kalkmaz, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik yapılan çalışmalar, Kadın Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı, kullanımı, telefona indirilmesi, uygulamanın sağladığı kolaylıklar ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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